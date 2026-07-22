Thanh tra TP Huế phát hiện nhiều sai phạm tại dự án bệnh viện hơn 169 tỷ đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Thanh tra thành phố Huế vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam thành phố Huế, phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng, mua sắm thiết bị y tế và quản lý dự án.

