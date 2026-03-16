  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thiếu niên 16 tuổi đột nhập nhà họ hàng lấy trộm hơn 5 cây vàng

Thứ Hai, 20:08, 16/03/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với một đối tượng 16 tuổi trộm cắp hơn 5 cây vàng của người họ hàng đề tiêu xài cá nhân và đi du lịch.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Gia Huy về tội “Trộm cắp tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh về một vụ trộm cắp tài sản là hơn 7 cây vàng trong két sắt tại nhà chị Lê Thị T.H. ở một căn hộ chung cư Royal Park thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Vũ Ninh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra vụ án.

Đối tượng Huy và tang vật vụ án tại cơ quan công an
Đối tượng Huy và tang vật vụ án tại cơ quan công an

Với tinh thần khẩn trương, sau 10 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Gia Huy (16 tuổi), HKTT tại thôn 13, xã Kbang, tỉnh Gia Lai, hiện đang lẩn trốn ở một căn hộ tại Tòa nhà S105, chung cư Vinhomes Ocean Park ở xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huy đã thành khẩn khai nhận: Do Huy có mối quan hệ họ hàng với chị H. và biết gia đình nhà chị H. có điều kiện kinh tế nên khoảng 09 giờ ngày 14/02/2026, lợi dụng gia đình chị H. về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy đã sử dụng một chiếc máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập vào căn hộ của chị Lê Thị T.H. cắt mở két sắt, lấy trộm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng với tổng khối lượng là 5,3 cây vàng.

Sau khi trộm cắp được số vàng trên, Huy đến các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để bán được tổng số tiền 887 triệu đồng. Số tiền trên, Huy đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và đi du lịch những ngày Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo cơ quan công an, Huy thường xuyên có mặt tại tỉnh Bắc Ninh thuê các khách sạn, nhà nghỉ ở và giao du với bạn bè quen biết.

 

Văn Giang/VOV.VN
Tạm giữ người đàn ông bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Phạm Văn Minh do trong các ngày từ 19 đến 22/2, đã nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi, gây thương tích cho các nạn nhân.

Tạm giữ người phụ nữ tự ý ép tài xế nộp tiền đỗ xe vào đền bà chúa Then ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định Nguyễn Thị Mùi đã chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi lễ tại khu vực đền bà chúa Then và đền cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh khởi tố giám đốc và chủ tịch công ty sản xuất sữa chữa ung thư giả

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 9 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giả.

