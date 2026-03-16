Thiếu niên 16 tuổi đột nhập nhà họ hàng lấy trộm hơn 5 cây vàng

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Gia Huy về tội “Trộm cắp tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh về một vụ trộm cắp tài sản là hơn 7 cây vàng trong két sắt tại nhà chị Lê Thị T.H. ở một căn hộ chung cư Royal Park thuộc địa phận tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Vũ Ninh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra vụ án.

Đối tượng Huy và tang vật vụ án tại cơ quan công an

Với tinh thần khẩn trương, sau 10 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Gia Huy (16 tuổi), HKTT tại thôn 13, xã Kbang, tỉnh Gia Lai, hiện đang lẩn trốn ở một căn hộ tại Tòa nhà S105, chung cư Vinhomes Ocean Park ở xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huy đã thành khẩn khai nhận: Do Huy có mối quan hệ họ hàng với chị H. và biết gia đình nhà chị H. có điều kiện kinh tế nên khoảng 09 giờ ngày 14/02/2026, lợi dụng gia đình chị H. về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy đã sử dụng một chiếc máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập vào căn hộ của chị Lê Thị T.H. cắt mở két sắt, lấy trộm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng với tổng khối lượng là 5,3 cây vàng.

Sau khi trộm cắp được số vàng trên, Huy đến các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để bán được tổng số tiền 887 triệu đồng. Số tiền trên, Huy đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và đi du lịch những ngày Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo cơ quan công an, Huy thường xuyên có mặt tại tỉnh Bắc Ninh thuê các khách sạn, nhà nghỉ ở và giao du với bạn bè quen biết.