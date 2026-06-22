Thiếu niên mang dao đòi nợ, ép bạn giao điện thoại ở Hà Nội

Tóm tắt

VOV.VN - Mâu thuẫn tiền bạc, một thiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội mang theo dao dài cùng hai người bạn tìm gặp đối phương để đòi nợ, đe dọa và ép giao nộp điện thoại. Công an xã Nam Phù đã triệu tập các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.