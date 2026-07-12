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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quang Lực (SN 1998), quê tỉnh Nghệ An về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".
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Công an tỉnh Bắc Ninh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xâm hại
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2026-07/tiktok-bac-ninh-.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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