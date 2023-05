Thiếu phụ mưu trí giật dao, hô hoán người dân khống chế kẻ hiếp dâm

Ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992) về hành vi hiếp dâm.

Hình ảnh cắt từ clip chủ cửa hàng quần áo bị đối tượng Cương cầm dao đe dọa.

Trước đó, ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông cầm dao xông vào cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo nội dung clip, khoảng 23h35 tối 5/5, đối tượng Cương đi qua cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986), trú tại huyện Bình Xuyên là chủ cửa hàng quần áo đang thử đồ.

Thấy vậy, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm xông vào trong cửa hàng, dùng dao đe dọa chị H, bắt phải cho quan hệ tình dục.

Thời điểm cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Cương về trụ sở.

Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H đã giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý và chưa thực hiện được hành vi của mình, chị H giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy, Cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị quần chúng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Cương đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó vừa đi uống bia về./.