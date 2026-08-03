Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy quy mô lớn ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill), đồng thời bắt giữ 37 đối tượng có liên quan.
Video
https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_thu-doan-cua-duong-day-ma-tuy-doi-lot-pod-chill.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Thủ đoạn của đường dây ma túy “đội lốt” Pod Chill
Transcode status
2
Transcode output
2026-08/tiktok_thu-doan-cua-duong-day-ma-tuy-doi-lot-pod-chill.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật