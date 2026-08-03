Thủ đoạn của đường dây ma túy “đội lốt” Pod Chill

Tóm tắt

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy quy mô lớn ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill), đồng thời bắt giữ 37 đối tượng có liên quan.

