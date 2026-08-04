Tóm tắt

VOV.VN - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, pha chế và mua bán trái phép ma túy Etomidate quy mô lớn, ngụy trang trong thuốc lá điện tử Pod Chill, bắt giữ 30 người và đang xử lý 7 đối tượng liên quan.