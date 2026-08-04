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VOV.VN - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, pha chế và mua bán trái phép ma túy Etomidate quy mô lớn, ngụy trang trong thuốc lá điện tử Pod Chill, bắt giữ 30 người và đang xử lý 7 đối tượng liên quan.
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Công an TPHCM, triệt phá, đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok-ma-tuy-.m3u8
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2026-08/tiktok-ma-tuy-.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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