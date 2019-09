Thực nghiệm hiện trường vụ thi thể trong thùng bê tông tại Bình Dương

Sáng nay (18/9), Công an tỉnh Bình Dương tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ thi thể trong thùng bê tông từng gây xôn xao dư luận xảy ra vào tháng 5 vừa qua ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem thực nghiệm.

Người dân hiếu kỳ đã có mặt từ sáng sớm để xem thực nghiệm hiện trường

Ngay từ sáng sớm, Công an xã Hưng Hòa và Công an huyện Bàu Bàng đã có mặt tại căn nhà số 90, nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường, chuẩn bị cho công an tỉnh Bình Dương đưa nghi can đến thực nghiệm.



Khoảng 10h, lực lượng công an tỉnh Bình Dương đưa 4 nữ bị can vào nhà để chuẩn bị thực nghiệm. Những công cụ, tang vật gây án như thùng nhựa, cuốc, chiếu… được đưa đến hiện trường để các đối tượng thực hiện lại hành vi gây án.

Hiếu kỳ, hàng trăm người dân địa phương có mặt tại để theo dõi thực nghiệm. Lực lượng công an được phân công chốt chặn từ xa, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.

Xe đưa các bị can đến hiện trường vụ việc

Trước đó, VOV đã đưa tin, vụ thi thể người bị giấu trong bê tông được phát hiện ngày 15/5/2019 khi chủ mới căn nhà đến dọn dẹp để ở. Hai nạn nhân là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh).

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được 4 nghi phạm, sau đó thực hiện khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), cùng ngụ Tân Phú, TP. HCM; Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh).

Những dụng cụ gây án được đưa đến hiện trường để thực nghiệm

Nhóm người này khai nhận cùng tu tập theo một môn phái lạ với hai nạn nhân, trong đó Phạm Thị Thiên Hà là người chủ chốt của nhóm. Trong lúc tu tập khổ luyện tại một căn nhà ở Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Linh nhảy lầu bỏ trốn và bị thương nặng. Nhóm không đưa ông Linh đi chữa trị mà khiêng vào phòng, sau đó nạn nhân tử vong. Nhóm này đưa thi thể ông Linh về căn nhà đã thuê sẵn ở Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Để khử mùi tử thi, nhóm đã mua thùng nhựa về bỏ thi thể ông Linh vào đậy nắp đổ bê tông nhựa bên ngoài.

Sau đó, nhóm mâu thuẫn với Thành nên đã chích điện khiến nạn nhân ngất rồi siết cổ đến chết. 3 ngày sau, thi thể Thành bốc mùi hôi nên nhóm này tiếp tục mua cát, đá, xi măng về bỏ vào thùng nhựa hình chữ nhật và đổ bê tông vào.

Cuối tháng 4/2019 cả nhóm bỏ đi thuê phòng một khách sạn ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đến ngày 18/5, cả nhóm đã bị công an bắt giữ./.