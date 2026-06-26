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VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026 qua mạng internet hoạt động liên tỉnh, với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.
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Đắk Lắk, World Cup 2026, cá độ, đánh bạc
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_thue_chung_cu_dieu_hanh_duong_day_ca_do_world_cup_2026_quy_mo_lon.m3u8
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2026-06/tiktok_thue_chung_cu_dieu_hanh_duong_day_ca_do_world_cup_2026_quy_mo_lon.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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