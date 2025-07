Thưởng nóng các đơn vị phá vụ án bắt giữ người trái pháp luật ở Lâm Đồng

Khởi tố 4 kẻ giả danh công an để cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 04 đối tượng trong vụ giả danh Công an thực hiện hành vi “cướp tài sản”, “bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra chiều ngày 07/12 tại địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.