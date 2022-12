Thưởng nóng tập thể, cá nhân phá thành công chuyên án ma túy

Tại buổi lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế biểu dương đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triệt phá thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Tặng bằng khen cho lực lượng công an triệt xóa đường dây ma túy số lượng lớn

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Thời gian tới, Công an tỉnh này tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, huy động lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện, lễ hội lớn của đất nước của tỉnh năm 2023.

Ban chuyên án báo cáo tại lễ tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân phá thành công chuyên án ma túy

Trước đó, ngày 16/12, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vui (23 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi) và Nguyễn Thị Dung (27 tuổi), cùng trú tại thành phố Huế về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ gần 5 kg ma túy các loại; 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng Tuấn mua từ thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đưa về Huế để bán và các đối tượng Vui, Dung là giúp sức; trong đó, Dung cất giữ ma túy và còn Vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời. Được biết, Tuấn đã có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù vào ngày 27/1/2022 nhưng tiếp tục tái phạm./.