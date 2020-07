Thưởng nóng vụ bắt 2 đối tượng vận chuyển 2 tạ ma túy đá

Chiều nay (28/7), ông Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đến trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk chúc mừng và trao thưởng nóng 50 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Lắk có thành tích xuất sắc trong vụ triệt xóa thành công nhóm đối tượng vận chuyển 2 tạ ma túy đá từ cửa khẩu Savannakhẹt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Báo cáo nhanh với Bí thư Tỉnh ủy, Thượng tá Nguyễn Quang Vịnh – Trưởng phòng CSGT Công an Đắk Lắk cho biết, vào ngày (20/7), trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Cư M'gar, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã bắt gọn hai đối tượng Vừ Bá Tếnh, 24 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Nhia Hơ, 27 tuổi, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bulikhămxay, nước CHDC Nhân dân Lào, sử dụng xe ô tô con vận chuyển 200 kg ma túy đá từ cửa khẩu Savannakhẹt (CHDC Nhân dân Lào) vào Việt Nam tiêu thụ.

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao thưởng nóng 50 triệu đồng cho Công an Đắk Lắk.

Cùng với thưởng nóng 50 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ tham gia phá án, ông Bùi Văn Cường chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Công an Đắk Lắk và lực lượng chức năng địa phương cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã góp sức cho thắng lợi này.

Theo ông Bùi Văn Cường, đây là vụ án ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay được Công an Đắk Lắk triệt phá thành công. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn từ cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk và nhân dân ở huyện Cư M'gar. Ông Bùi Văn Cường lưu ý, hiện nay ở Đắk Lắk đã và đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, lực lương công an tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ nhằm đảm bào an ninh - trật tự để các địa phương tổ chức thành công đại hội; không để kẻ xấu có hành vi, hoạt động chống phá, lợi dung tình hình gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Cũng với thành tích vừa đạt được, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi Công an Đắk Lắk.

Trước đó, VOV đã thông tin, vào ngày (20/7), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Krông Búk thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuần tra ATGT trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 29A – 051.28 lưu thông từ Gia Lai – Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.

Ngay khi xe dừng lại, hai nam thanh niên trong xe đã nhanh tay mở cửa xe bỏ chạy lên rẫy cà phê của người dân. Thấy vậy, các cán bộ chiến sỹ trong tổ tuần tra đã nổ súng bắn chỉ thiên nhiều phát và huy động lực lượng, phối hợp cùng người dân tiến hành vây bắt. Sau gần 1 giờ truy đuổi, lực lượng chức năng cùng người dân đã bắt được hai nam thanh niên cách hiện trường chiếc xe bỏ lại hơn 4km.

Khám xét nhanh chiếc xe, Công an phát hiện có 8 bao nilon màu đen có chiều dài 75cm, ngang là 40cm, và dày 15 cm. Bên trong các bao này có chứa 200 gói tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá.

Làm việc với công an, hai người này khai nhận tên Vừ Bá Tếnh (24 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Nhia Hơ (27 tuổi, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bulikhămxay, nước CHDC Nhân dân Lào).

Cả hai được một người mang quốc tịch Lào trú gần nhà Nhia Hơ thuê lái chiếc xe con bị bắt giữ vận chuyển 200 kg ma túy đá từ cửa khẩu Savannakhẹt (Lào) giáp với Việt Nam đi thành phố Hồ Chí Minh giao cho một người khác với số tiền công là 20.000 USD (khoảng 430 triệu đồng), thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật./.