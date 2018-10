Tiền Giang: Khởi tố 2 nghi phạm trong vụ cướp gần nửa tỷ đồng

Ngày 25/10, lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Châu Hữu Lộc (30 tuổi) và Trần Chí Tâm (28 tuổi) cùng ngụ TP Mỹ Tho để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nơi xảy ra vụ cướp hơn 450 triệu đồng

Khoảng 10h30 ngày 17-10, ông Trần Văn Mỹ, 53 tuổi - một chủ doanh nghiệp tại phường 3, TP. Mỹ Tho mang theo sối tiền hơn 450 triệu đồng tới ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang để gửi tiền.

Khi đến gần giao lộ Lê Lợi - Ngô Quyền , thuộc Phường1, TP Mỹ Tho thì bị Châu Hữu Lộc và Trần Chí Tâm đi xe máy ép sát dùng gậy và bình xịt hơi cay xịt nhiều lần vào mặt, khống chế ông Mỹ. Nghe ông Mỹ tri hô, nhiều người dân gần đó lao vào giải cứu. Lộc bị người dân bắt giữ tại chỗ và thu lại số tiền đã cướp của ông Mỹ. Riêng tên Tâm chạy khỏi hiện trường và bị Công an TP Mỹ Tho bắt giữ sau đó. Làm việc với cơ quan công an, Lộc khai do nợ tiền của người khác nên rủ cháu ruột của mình là Tâm để đi cướp giật tài sản.

Do Châu Hữu Lộc từng làm công cho ông Trần Văn Mỹ nên biết rõ hằng ngày ông Mỹ hay mang số tiền lớn đến ngân hàng để gửi./.