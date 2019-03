Tiếp nhận đối tượng bị truy nã do Trung Quốc trao trả

Hôm nay (27/3), tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng bị truy nã Trịnh Đức Thọ do Công an Trung Quốc trao trả.

Đối tượng Trịnh Đức Thọ được Công an Trung Quốc di lý về cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để trao trả cho Công an Việt Nam.

Đối tượng Trịnh Đức Thọ (SN 1971), trú tại khu đô thị Phú Lộc, khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Với vai trò là Giám đốc Công ty cổ phần Dược Lạng Sơn, Trịnh Đức Thọ đã cùng một số đối tượng khác ở Bắc Ninh và Lạng Sơn vượt biên sang Trung Quốc mua gom với khối lượng lớn các loại dược liệu; thuê xe đưa đến khu vực biên giới rồi chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ.

Hành vi của Trịnh Đức Thọ phạm vào tội buôn lậu (theo điều 188 Bộ luật Hình sự) và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Lực lượng chức năng Việt Nam tiếp nhận đối tượng Trinh Đức Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Trung Quốc, thông qua cơ chế trao đổi thông tin, lực lượng chức năng đã đề nghị công an nước bạn phối hợp xác minh, truy bắt Trịnh Đức Thọ và trao trả cho công an Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao tội phạm cho Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Hoàng Khánh/VOV-Đông Bắc

