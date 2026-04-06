Tiktoker Lê Việt Hùng nhận 7 năm 6 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Việt Hùng (SN 1987, thường trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Anh Vũ (SN 1991, thường trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Theo cáo trạng, ngày 6/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận Nguyễn Anh Vũ đến tự thú về việc Vũ đã có hành vi giúp Lê Việt Hùng nhận tiền do Hùng cưỡng đoạt của người khác rồi chuyển lại cho Hùng. Cơ quan điều tra đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định: Năm 2015, thông qua nhóm “Nhiếp ảnh Lạng Sơn” Vũ quen biết với Hùng. Do trước đây Vũ từng công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh nên trong thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, một số cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội bị Hùng quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc có đơn tố cáo có vi phạm quy trình công tác đã thông qua các mối quan hệ nhờ Vũ liên hệ với Hùng để gỡ bài viết, video clip trên mạng xã hội và rút đơn tố cáo.

Bị cáo Lê Việt Hùng tại phiên tòa

Sau đó Vũ đã liên lạc để một số cán bộ cảnh sát giao thông gặp Hùng. Sau khi trao đổi, Hùng đồng ý với điều kiện các cá nhân này phải giúp Hùng “cúng dường” tại một ngôi chùa ở Myanmar, nơi Hùng đang tu tập với mức 20 triệu đồng/ngày. Hình thức “cúng dường” là tự sang Myanmar thực hiện và lấy hóa đơn về đưa cho Hùng, nếu không đi được thì chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Vũ rồi Vũ sẽ tiếp tục chuyển số tiền nhận được đến tài khoản ngân hàng của Hùng. Đồng thời Hùng dặn Vũ khi chuyển tiền phải ghi rõ nội dung là “chuyển tiền cúng dường chùa Myanmar” thì Hùng mới nhận.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, Hùng và Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 240 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, trước đó vào tháng 7/2023, cùng thủ đoạn trên, Hùng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 bị hại với số tiền 14,5 triệu đồng. Tổng cộng Hùng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền 254,5 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Anh Vũ tại phiên tòa

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh luận, HĐXX đã tuyên hai bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản, tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hùng 7 năm 6 tháng tù, buộc Hùng phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.