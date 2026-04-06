中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiktoker Lê Việt Hùng nhận 7 năm 6 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản

Thứ Hai, 16:11, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản. Tiktoker, Facebooker Lê Việt Hùng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Việt Hùng (SN 1987, thường trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Anh Vũ (SN 1991, thường trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

Theo cáo trạng, ngày 6/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận Nguyễn Anh Vũ đến tự thú về việc Vũ đã có hành vi giúp Lê Việt Hùng nhận tiền do Hùng cưỡng đoạt của người khác rồi chuyển lại cho Hùng. Cơ quan điều tra đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định: Năm 2015, thông qua nhóm “Nhiếp ảnh Lạng Sơn” Vũ quen biết với Hùng. Do trước đây Vũ từng công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh nên trong thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, một số cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội bị Hùng quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc có đơn tố cáo có vi phạm quy trình công tác đã thông qua các mối quan hệ nhờ Vũ liên hệ với Hùng để gỡ bài viết, video clip trên mạng xã hội và rút đơn tố cáo.

tiktoker le viet hung nhan 7 nam 6 thang tu giam ve toi cuong doat tai san hinh anh 1
Bị cáo Lê Việt Hùng tại phiên tòa

Sau đó Vũ đã liên lạc để một số cán bộ cảnh sát giao thông gặp Hùng. Sau khi trao đổi, Hùng đồng ý với điều kiện các cá nhân này phải giúp Hùng “cúng dường” tại một ngôi chùa ở Myanmar, nơi Hùng đang tu tập với mức 20 triệu đồng/ngày. Hình thức “cúng dường” là tự sang Myanmar thực hiện và lấy hóa đơn về đưa cho Hùng, nếu không đi được thì chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Vũ rồi Vũ sẽ tiếp tục chuyển số tiền nhận được đến tài khoản ngân hàng của Hùng. Đồng thời Hùng dặn Vũ khi chuyển tiền phải ghi rõ nội dung là “chuyển tiền cúng dường chùa Myanmar” thì Hùng mới nhận.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, Hùng và Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 240 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, trước đó vào tháng 7/2023, cùng thủ đoạn trên, Hùng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 bị hại với số tiền 14,5 triệu đồng. Tổng cộng Hùng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền 254,5 triệu đồng.

tiktoker le viet hung nhan 7 nam 6 thang tu giam ve toi cuong doat tai san hinh anh 2
Bị cáo Nguyễn Anh Vũ tại phiên tòa

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh luận, HĐXX đã tuyên hai bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản, tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hùng 7 năm 6 tháng tù, buộc Hùng phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

 

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: Tiktoker Lê Việt Hùng Tiktoker cưỡng đoạt tài sản TAND tỉnh Lạng Sơn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin nóng tổng hợp: Bắt tiktoker Lê Việt Hùng
VOV.VN - Tiktoker Lê Việt Hùng bị Công an Lạng Sơn tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Một cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lê Việt Hùng (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

VOV.VN - Tiktoker Lê Việt Hùng bị Công an Lạng Sơn tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Một cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lê Việt Hùng (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

TikToker Lê Việt Hùng bị bắt
VOV.VN - Lê Việt Hùng - TikToker thường đăng những video liên quan giao thông - vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

VOV.VN - Lê Việt Hùng - TikToker thường đăng những video liên quan giao thông - vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật