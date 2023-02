Bắt công nhân nhà máy dược phẩm lừa bán thuốc nhằm chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nhâm (SN 1992, trú tại thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua tài khoản mạng xã hội facebook có tên "Gái Họ Nguyễn", đối tượng Nhâm đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của nhà máy dược nơi mình làm việc để tạo lòng tin, rao bán thuốc. Ngày 4/2/2023, B.T.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) đã đặt mua 300 lọ thuốc Dipropan (thuốc trị viêm khớp) với giá 25 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhâm tại cơ quan Công an.

Hai bên thống nhất đặt cọc và chuyển hàng rồi thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Nhâm. Ban đầu đối tượng chỉ yêu cầu bị hại đặt cọc 500.000 đồng. Sau vài ngày lại yêu cầu đặt cọc thêm 1,5 triệu đồng rồi tìm nhiều lý do để bị hại chuyển toàn bộ số tiền còn lại.

Khi nhận đủ tiền, Nhâm không thực hiện chuyển hàng mà cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó, H. đã đến trình báo tại cơ quan Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Tang vật và bằng chứng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Nhâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác định được đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Nhâm và đưa về cơ quan phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nhâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc được bàn giao cho cơ quan Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giải quyết theo thẩm quyền./.