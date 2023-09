Bắt tạm giam thanh niên đâm trọng thương người khác vì bênh anh "cọc chèo"

Sáng 14/9, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Anh, 24 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin để điều tra về “Hành vi giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, đêm 26/6, anh Nguyễn Văn Giáo, 37 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin điều khiển xe máy trên liên thôn 2, xã Ea Tiêu về nhà thì phát hiện Hồ Phi Tuệ, 20 tuổi, trú cùng xã điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an.

Thấy Tuệ chạy xe máy nhanh, anh Giáo nhắc nhở chạy chậm lại. Nghe vậy, Tuệ dừng xe, cự cãi, Tuệ đã đánh anh Giáo bị thương. Được mọi người can ngăn, cả hai rời đi. Do bức xúc bị Tuệ đánh, anh Giáo nhờ bạn chở đến nhà Tuệ nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Thế Anh là em cọc chèo với anh Giáo, khi biết chuyện anh bị Tuệ đánh cũng đi cùng. Khi đến khu vực thôn 2, xã Ea Tiêu giao nhau với Quốc lộ 27, anh Giáo gặp Tuệ, 2 người tiếp tục xảy ra cự cãi, xô xát.

Thấy vậy, Nguyễn Thế Anh chạy đến can ngăn thì bị đánh vào đầu. Cho rằng Tuệ đánh mình, người này lấy con dao nhọn lao đến đâm 1 nhát vào vùng ngực Tuệ.

Rất may, Tuệ được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 54%. Căn cứ vào kết quả giám định tỷ lệ thương tật, cũng như chứng cứ thu thập được, Công an huyện Cư Kuin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra, xử lý về hành vi giết người.