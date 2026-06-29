Tóm tắt

VOV.VN - Dàn dựng kịch bản cướp ô tô để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, nhóm 17 bị cáo không ngờ bị chính đồng bọn "lật kèo". Từ đơn trình báo của các đối tượng, toàn bộ đường dây bị công an bóc gỡ.