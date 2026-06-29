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Tóm tắt
VOV.VN - Dàn dựng kịch bản cướp ô tô để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, nhóm 17 bị cáo không ngờ bị chính đồng bọn "lật kèo". Từ đơn trình báo của các đối tượng, toàn bộ đường dây bị công an bóc gỡ.
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cướp ô tô, Đặng Đức Lộc, Phạm Thị Thủy, Trần Nhật Linh, Hoàng Văn Tú, TAND TP Hà Nội, cướp tài sản, xe tiền tỷ, lật kèo, hơn 2 tỷ đồng
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/cuop_xe.mp4
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Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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