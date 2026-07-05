Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố chủ cơ sở sản xuất, đóng gói trà giả sau khi phát hiện hơn 4.600 gói trà thành phẩm cùng hơn 1,1 tấn nguyên liệu không đủ điều kiện theo quy định.
Tags hiển thị
trà giả, Cao Bằng, hàng giả, khởi tố, Nguyễn Quang Lợi, 4.642 gói trà
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/boc_go_co_so.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
trà giả, Cao Bằng, hàng giả, khởi tố, Nguyễn Quang Lợi, 4.642 gói trà
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/boc_go_co_so.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật