Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố chủ cơ sở sản xuất, đóng gói trà giả sau khi phát hiện hơn 4.600 gói trà thành phẩm cùng hơn 1,1 tấn nguyên liệu không đủ điều kiện theo quy định.