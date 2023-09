Cà Mau: Người dân trình báo bị lừa hơn 9,5 tỷ đồng qua mạng

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nêu ra trong Chương trình Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối thoại với Thanh niên được tổ chức ngày 21/9.

Đại tá Nguyễn Phúc Cường nói về thực trạng lừa đảo trên mạng

Đại tá Nguyễn Phúc Cường cho biết, các hình thức lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng hiện chủ yếu đánh vào lòng tham, tâm lý và hạn chế về công nghệ của một bộ phận người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn.

Các thủ đoạn lừa đảo thường gặp nhất là: Chuyển tiền cho người quen qua tài khoản mạng xã hội facebook nhưng các tài khoản này là giả mạo hoặc bị hack; giả danh cán bộ, viện kiểm sát, công an gọi điện thông báo phạm tội, yêu cầu chuyển tiền để giảm tội; gọi điện cho gia đình biết con em bị tai nạn đang cấp cứu, chuyển tiền gấp để phẫu thuật; gọi điện thông báo có phần quà từ nước ngoài hoặc trúng các giải thưởng có giá trị lớn, yêu cầu bị hại đóng các khoản phí vận chuyển, hải quan…

Theo Đại tá Cường, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận 51 trường hợp trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, với tổng số tiền trên 9,5 tỷ đồng. Các vụ việc đang được Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ, tuy nhiên, gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng dùng công nghệ hiện đại, thủ đoạn tinh vi, khi bị phát hiện nhanh chóng xóa dấu vết; còn về phía người dân khi biết mình bị lừa đảo rất ngại trình báo, đến khi không còn liên hệ được đối tượng mới báo cơ quan công an thì các đối tượng đã "cao chạy xa bay", gây khó khăn trong việc xác định, truy tìm đối tượng.

Để hạn chế bị lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, người dùng mạng xã hội cần cảnh giác những lời chào mời sản phẩm giá rẻ, việc làm thu nhập cao, đầu tư sinh lời cao hay việc gọi mượn tiền qua mạng; Khi nghi ngờ bị lừa đảo cần tiếp tục duy trì liên lạc, kéo dài thời gian nhưng không chuyển tiền theo yêu cầu và báo ngay cơ quan công an; cần cập nhật về các thủ đoạn lừa đảo mới; hạn chế đăng tải, chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội.