Tóm tắt

VOV.VN - Sau cuộc nhậu ở xã Ba Chúc (An Giang), Lê Văn Mau xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông rồi dùng gậy tầm vông đánh vào gáy nạn nhân. Người này bỏ chạy, ngã gục và tử vong. Sau vụ việc, Mau cùng một người liên quan đã đến công an đầu thú.