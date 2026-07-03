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Tóm tắt
VOV.VN - Sau khi rà soát camera an ninh, Công an phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) nhanh chóng làm rõ và vận động Nguyễn Thị Oanh ra đầu thú về hành vi trộm ví chứa 2,2 triệu đồng. Đối tượng có 5 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.
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trộm cắp tài sản, camera an ninh, Nguyễn Thị Oanh, Ninh Bình, Công an phường Nam Định, trộm ví, 5 tiền án, đầu thú, chợ, mất trộm
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/camera.m3u8
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Từ khóa
trộm cắp tài sản, camera an ninh, Nguyễn Thị Oanh, Ninh Bình, Công an phường Nam Định, trộm ví, 5 tiền án, đầu thú, chợ, mất trộm
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2026-07/camera.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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