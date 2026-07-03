Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi rà soát camera an ninh, Công an phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) nhanh chóng làm rõ và vận động Nguyễn Thị Oanh ra đầu thú về hành vi trộm ví chứa 2,2 triệu đồng. Đối tượng có 5 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.