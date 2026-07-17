English
/ TIN NÓNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh giác của nhân viên tiệm vàng cứu nữ sinh khỏi cú lừa 700 triệu

Thứ Sáu, 10:11, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị kẻ giả danh công an dọa liên quan đến đường dây ma túy, nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội mang vàng và tiền mặt trị giá gần 700 triệu đồng đi bán để chuyển khoản. Nhờ sự cảnh giác của nhân viên tiệm vàng và công an, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn kịp thời.

Chiều 16/7, Công an phường Hà Đông phối hợp cửa hàng vàng trên phố Quang Trung kịp thời ngăn vụ giả danh lừa nữ sinh chuyển gần 700 triệu đồng.

Nạn nhân là V.L.B.V. (sinh năm 2008, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội). Theo cơ quan công an, V. nhận cuộc gọi từ một kẻ tự xưng là cán bộ công an, thông báo cô liên quan đến đường dây mua bán ma túy và đang nằm trong diện điều tra.

canh giac cua nhan vien tiem vang cuu nu sinh khoi cu lua 700 trieu hinh anh 1
Tang vật trị giá gần 700 triệu đồng được Công an phường Hà Đông kịp thời giữ lại, ngăn nữ sinh sập bẫy lừa đảo.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo đọc chính xác nhiều thông tin cá nhân của V. và gia đình, liên tục đe dọa sẽ bắt giữ người thân nếu cô không hợp tác. Chúng yêu cầu nữ sinh về nhà phá két sắt, lấy toàn bộ tiền và vàng của gia đình mang đi bán, sau đó chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định để “chứng minh sự trong sạch”.

Do hoảng sợ, khoảng 15h ngày 16/7, V. mang 24 chỉ vàng, 3 nhẫn vàng, một dây chuyền vàng cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt đến cửa hàng vàng trên phố Quang Trung để bán và quy đổi thành tiền chuyển khoản, tổng gần 700 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên cửa hàng nhận thấy nữ sinh có biểu hiện bất thường, tâm lý hoảng loạn nên nghi ngờ cô là nạn nhân vụ lừa đảo “bắt cóc online”. Ngay sau đó, cửa hàng trình báo Công an phường Hà Đông.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trấn an tinh thần nữ sinh, giải thích thủ đoạn của những kẻ lừa đảo và kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền. Đến khoảng 16h cùng ngày, công an liên hệ với gia đình nữ sinh để bàn giao toàn bộ tài sản và đưa cô về nhà an toàn.

canh giac cua nhan vien tiem vang cuu nu sinh khoi cu lua 700 trieu hinh anh 2
Nữ sinh V. tại trụ sở Công an phường Hà Đông.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh, sinh viên cảnh giác với các cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an, nhân viên viện kiểm sát hoặc tòa án.

Các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền, kê khai tài sản hay chứng minh vô tội. Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi và liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Minh Đức/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h ngày 5/7: Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền khoảng 2.600 tỷ đồng
Nóng 24h ngày 5/7: Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền khoảng 2.600 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ Công an cho biết đã khởi tố 40 vụ án, 527 bị can liên quan đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.

Nóng 24h ngày 5/7: Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền khoảng 2.600 tỷ đồng

Nóng 24h ngày 5/7: Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền khoảng 2.600 tỷ đồng

VOV.VN - Bộ Công an cho biết đã khởi tố 40 vụ án, 527 bị can liên quan đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật