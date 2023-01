Công an An Giang bắt quả tang 2 vụ đánh bạc

VOV.VN - Ngày 11/1, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, chỉ trong 1 ngày, lực lượng Công an thành phố triệt phá thành công 2 tụ điểm đánh bạc, thu giữ trên 259 triệu đồng.