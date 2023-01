Công an Bình Dương tạm giữ nhóm đối tượng mua bán người 

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hoàng Dương (18 tuổi, quê An Giang), Phan Vĩ Thái (18 tuổi, quê Tiền Giang), Châu Thanh Kiệt (19 tuổi, quê An Giang), Trịnh Quang Nam (33 tuổi, quê Bình Dương). Riêng Võ Thị Diệu Em (26 tuổi) và Mai Tuấn Vỹ (27 tuổi, cùng quê An Giang) thì bị điều tra hai hành vi “Mua bán người” và “Giữ người trái pháp luật”.

Công an làm việc với Nguyễn Hoàng Dương (Ảnh: CACC)

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, ngày 22/12/2022, Dương, Phong nói Nguyễn Thị Thanh Thảo (20 tuổi, quê An Giang) lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke với mức lương cao để dụ dỗ các bị hại. Biết tin tuyển dụng, P.T.P.T (17 tuổi, ngụ TP.HCM) đã liên hệ trao đổi công việc và đồng ý đi làm.

Đêm 22/12, Thảo, Dương, Thái, Kiệt và Nam đi xe ô tô đến nơi ở của T. để đón người. Sau đó, cả nhóm đưa T. đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An. Lúc này, Phong, Thái lên mạng xã hội tìm quán karaoke cần tuyển nhân viên để bán người và làm giấy tờ giả cho T. Sau đó, cả nhóm chở T. đến khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An để bán cho vợ chồng Võ Thị Diệu Em và Mai Tuấn Vỹ với số tiền 12 triệu đồng.

Nhóm đối tượng đang bị công an tạm giữ (Ảnh: CACC)

Ngày 23 và 24/12, Diệu Em đưa T. đến quán cà phê của mình ở huyện Hóc Môn, TP.HCM và ép bán dâm cho khách. Sau đó, T. được chở về căn nhà ở thành phố Thuận An rồi khóa cửa nhốt lại.

Thấy công việc không giống như những lời tư vấn, giới thiệu nên T. không đồng ý làm và xin về thì Diệu Em yêu cầu gia đình em phải đưa 12 triệu mới cho chuộc người.

Biết được sự việc, gia đình T. đã đến cơ quan Công an phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An trình báo sự việc.

Qua xác minh, điều tra, Công an thành phố Thuận An đã tiến hành mời các đối tượng về làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội./.