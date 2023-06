Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa

Tối nay (6/6), Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt được Phan Danh Hưng, 37 tuổi, nghi phạm đã sát hại 3 phụ nữ tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vào sáng 2/6.

Phan Danh Hưng bị công an bắt lúc gần 19 giờ khi đang lẩn trốn trên núi thuộc huyện Diên Khánh. Công an đang áp giải nghi phạm xuống núi để điều tra.

Phan Danh Hưng lúc bị bắt tối nay.

Được biết, Phan Danh Hưng, 37 tuổi, quê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa làm nghề phụ hồ. Sau khi kết hôn với chị L.T.T.V, 37 tuổi, lao động tự do, Hưng chuyển về quê vợ ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh sinh sống. Hưng hay nhậu, mỗi lần say thì la mắng vợ. Tối ngày 1/6, sau cuộc nhậu, vợ chồng Hưng xảy ra cãi vả, sau đó, Hưng đập phá đồ đạc trong nhà và dọa giết vợ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án.

Chị T. sợ hãi nên về nhà mẹ ruột ở cạnh bên ngủ qua đêm. Đến hơn 5h hôm sau, lúc mẹ vợ đi vắng, Hưng liền lẻn vào. Hắn tiếp tục chửi, đánh. Sau đó sát hại vợ mình. Cháu gái vợ và một phụ nữ là hàng xóm vào can ngăn cũng bị người này giết. Sau đó, Hưng chạy vào rẫy lẩn trốn. Công an Khánh Hòa đã truy nã đặc biệt đối với Phan Danh Hưng, đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Những ngày qua, nhiều lực lượng được huy động tham gia truy lùng, tìm kiếm nghi phạm./.