Tóm tắt

VOV.VN - Giả danh sư thầy để bán thuốc nam trên mạng, Trần Huy Hoàng cùng 14 đồng phạm đã lập đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của hàng nghìn khách hàng.