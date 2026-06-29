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VOV.VN - Giả danh sư thầy để bán thuốc nam trên mạng, Trần Huy Hoàng cùng 14 đồng phạm đã lập đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của hàng nghìn khách hàng.
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Trần Huy Hoàng, giả danh sư thầy, Thích Tuệ Hải, bán thuốc giả, lừa đảo online, chiếm đoạt tài sản, thuốc nam giả, Facebook, Zalo, hơn 2,8 tỷ đồng
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Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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