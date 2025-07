Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự ở Bắc Ninh

Trước đó, khoảng 22h ngày 26/6, tại khu vực cầu vượt đi bộ thuộc khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, nhóm thanh niên có độ tuổi từ 15 - 23 do B. D. M. (sinh năm 2010) và L. M. V. (sinh năm 2009), cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang cầm đầu.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Các đối tượng sử dụng xe mô tô, mang theo một số hung khí như gậy sắt, thước nhôm… tụ tập đi thành đoàn với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, bấm còi liên tục kéo dài, đi nhiều vòng trên tuyến đường từ khu vực cầu vượt khu Giang Liễu đến ngã 6 Trung tâm thương mại Vincom Plaza về cột đồng hồ thuộc phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh và ngược lại.

Đến khoảng 0h ngày 27/6, khi cả nhóm tới khu vực ngã 6, phường Kinh Bắc, một số đối tượng trong nhóm dùng hung khí đuổi, đánh 2 thanh niên đang đi trên đường và cướp xe mô tô của nạn nhân T.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với B. D. M. và L. M. V. về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự và tội “Cướp tài sản”, 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.