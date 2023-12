Khởi tố một loạt lãnh đạo doanh nghiệp đất hiếm

Khởi tố Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương (viết tắt là Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 39/QĐ-CSKT-P3 ngày 17/10/2023, ngày 27/11/2023, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu; đồng thời ra Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.

Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính (từ trái qua)

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Nguyễn Quang Mạnh, Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Quang Mạnh bị khởi tố do đã có hành vi giúp Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương chỉ đạo, tổ chức khai thác, bán trái phép trên 160.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính trên 632 tỷ đồng.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc Công ty Đất hiếm Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can đối với Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đất hiếm Việt Nam.

Khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Đỗ Hạnh Hương, Phó Giám đốc Công ty Đất hiếm Việt Nam.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Phạm Xuân Hậu và Phạm Thị Yến, Nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Đất hiếm Việt Nam.

Ba bị can trên bị khởi tố về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự; do có hành vi khai báo hải quan gian dối để xuất khẩu trái phép, bán cho các đối tác nước ngoài trên 470 tấn tổng Oxit đất hiếm có trị giá trên 380 tỷ đồng trong thời gian từ 2019-2023, gây thiệt hại về thuế xuất khẩu (tạm tính) cho Nhà nước số tiền trên 82 tỷ đồng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng

Như đã đưa, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, ngày 09/10/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 03 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Dương; Chủ tịch HĐQT, Công ty Đất hiếm Việt Nam; Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát

Ngày 17/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 06 đối tượng về 02 tội danh, gồm:

1. Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự;

2. Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.

Ngày 19/10/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 06 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.