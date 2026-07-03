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VOV.VN - Cơ quan điều tra khởi tố vụ án và 7 bị can trong đường dây vận hành hơn 100 website phim lậu, sao chép trái phép hơn 26.000 bộ phim không bản quyền, thu lợi khoảng 308 tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo.
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phim lậu, website phim lậu, khởi tố, xâm phạm quyền tác giả, rửa tiền, Bộ Công an, Nguyễn Đình Minh Khoa, 308 tỷ đồng, 26.000 bộ phim, vi phạm bản quyền
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/khoi_to_nhom_dieu_hanh_phim_lau.m3u8
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Từ khóa
phim lậu, website phim lậu, khởi tố, xâm phạm quyền tác giả, rửa tiền, Bộ Công an, Nguyễn Đình Minh Khoa, 308 tỷ đồng, 26.000 bộ phim, vi phạm bản quyền
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2026-07/khoi_to_nhom_dieu_hanh_phim_lau.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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