Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan điều tra khởi tố vụ án và 7 bị can trong đường dây vận hành hơn 100 website phim lậu, sao chép trái phép hơn 26.000 bộ phim không bản quyền, thu lợi khoảng 308 tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo.