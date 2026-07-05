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VOV.VN - Nguyễn Mạnh Hưng, chủ kênh YouTube "Thiên Báo SBC Biên Hòa", bị Công an TP Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau vụ dùng dao chém một YouTuber khác tại Ấn Độ.
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Thiên Báo SBC Biên Hòa, Nguyễn Mạnh Hưng, chém người ở Ấn Độ, khởi tố YouTuber, cố ý gây thương tích, Dậu Nguyễn TV
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/khoi_to_youtube.m3u8
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Từ khóa
Thiên Báo SBC Biên Hòa, Nguyễn Mạnh Hưng, chém người ở Ấn Độ, khởi tố YouTuber, cố ý gây thương tích, Dậu Nguyễn TV
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2026-07/khoi_to_youtube.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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