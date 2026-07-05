Tóm tắt

VOV.VN - Nguyễn Mạnh Hưng, chủ kênh YouTube "Thiên Báo SBC Biên Hòa", bị Công an TP Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau vụ dùng dao chém một YouTuber khác tại Ấn Độ.