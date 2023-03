Lạng Sơn số hóa xử lý vi phạm giao thông

Nhằm hạn chế phiền hà cho người dân, nhất là người ở các địa phương khác có vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lực lượng CSGT Công an Lạng Sơn đã triệt để áp dụng các quy trình số hóa trong xử lý vi phạm.

Theo đó, khi người tham gia giao thông bị xử lý vi phạm, biên bản sẽ được nhập vào hệ thống phần mềm và hệ thống sẽ căn cứ các quy định của pháp luật để ra quyết định hình thức xử lý, bảo đảm công khai và nghiêm minh để người vi phạm có thể tra cứu thông tin vi phạm của mình. Việc nhận lại giấy tờ bị CSGT tạm giữ cũng được thông qua dịch vụ bưu điện.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe máy, chuyển đổi quyền sở hữu phương tiện, nộp phạt trực tuyến...

Hiện trình tự và các bước truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ dichvucong.gov.vn) đã được CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền rộng rãi và niêm yết công khai tại nơi xử lý vi phạm để người dân có thể tra cứu.

Thượng úy Hoàng Diệp Anh - Đội tuyên truyền và xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Với các thao tác rất đơn giản, người dân chỉ cần có thiết bị di động thông minh, có kết nối mạng và có số quyết định xử phạt, có tiền trong tài khoản là có thể truy cập vào nộp phạt trực tuyến được. Khi cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, sẽ có mã tin nhắn điện thoại được cổng dịch vụ công quốc gia gửi về số điện thoại do người vi phạm cung cấp khi tiến hành lập biên bản để truy cập, thực hiện các thao tác nộp phạt trực tuyến. Hiện đã có khá nhiều người dân biết về tiện ích này và tự thực hiện nộp phạt trực tuyến, không phải đến cơ quan công an để làm các thủ tục”./.