Lào Cai khởi tố nhóm sản xuất, phát tán video có nội dung bạo lực

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (sinh 1985, tức Hưng Lộc); Trương Văn Nam (SN 1990); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng tổ chức quay, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có kênh YouTube “24.TV”.

Ba bị can tại cơ quan công an

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng đã tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn, nổi bật là “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” và “Thói đời”. Các video có nhiều cảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả, đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và các nội dung mang tính bạo lực.

Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải các video trên kênh YouTube “24.TV”, sau đổi tên thành “Melody And Lullaby”. Hai video đã thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó, “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” có hơn 4,7 triệu lượt xem; “Thói đời” có hơn 1,8 triệu lượt xem.

Quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Cơ quan điều tra xác định, Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video; Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Các nội dung đăng tải trước đó trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, hai video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim. Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.