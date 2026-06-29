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Tóm tắt
VOV.VN - Sau khi bắt giữ Tổng Giám đốc Times Holdings Ngô Quang Chiến, Bộ Công an tiếp tục bóc trần hệ sinh thái hàng chục công ty "ma" hoạt động theo mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ", lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.
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Times Holdings, Ngô Quang Chiến, hợp đồng kỳ nghỉ, công ty ma, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Metaland, Ravi, Bộ Công an, Trần Đạo Tú, lừa đảo nghỉ dưỡng
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https://media.vov.vn/sites/default/files/2026-06/he_sinh_thai.mp4
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Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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