Tóm tắt

VOV.VN - Dù không có thẩm quyền tuyển dụng, Nguyễn Duy Khánh vẫn nhận “chạy việc” vào các cơ sở y tế ở Điện Biên, chiếm đoạt 520 triệu đồng của 3 gia đình trước khi bị công an khởi tố, bắt tạm giam.