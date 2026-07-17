Tóm tắt

VOV.VN - Sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Nguyễn Văn Huy (17 tuổi) dùng dao găm chém, đâm một thanh niên gây thương tích 37%. Ngoài tội "Giết người", Huy còn bị khởi tố thêm tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" do hung khí được xác định là vũ khí quân dụng.