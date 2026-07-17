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VOV.VN - Sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Nguyễn Văn Huy (17 tuổi) dùng dao găm chém, đâm một thanh niên gây thương tích 37%. Ngoài tội "Giết người", Huy còn bị khởi tố thêm tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" do hung khí được xác định là vũ khí quân dụng.
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Nguyễn Văn Huy, dao găm, giết người, vũ khí quân dụng, Khánh Hòa
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/nam-thieu-nien-17-tuoi.m3u8
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Từ khóa
Nguyễn Văn Huy, dao găm, giết người, vũ khí quân dụng, Khánh Hòa
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2026-07/nam-thieu-nien-17-tuoi.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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