Ngày 15/10 tuyên án vụ tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 13/10, tại xã Trung Thành, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi ở xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, tử vong.

Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa

Ngay từ sáng sớm, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long được triển khai chặt chẽ. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

Đúng 7h20, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được gia đình đưa bằng ô tô đến Tòa án nhân dân khu vực 4. Do sức khỏe yếu, bị cáo được người thân dìu từ xe vào phòng xử án. Trung bị xét xử về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, tử vong hơn hai năm trước.

Phía gia đình nữ sinh có bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ Trân và là đại diện hợp pháp của bị hại, cùng ba người con mang di ảnh Trân đến tòa. Phía bị hại có 6 luật sư đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình. Bị cáo Trung có một luật sư được chỉ định bào chữa. Cha mẹ bị cáo tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa, đại diện luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng cần làm rõ "người bí ẩn" ngồi cạnh tài xế Trung khi xảy ra tai nạn giao thông khiến bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong, để làm rõ hành vi không cứu giúp người bị nạn của bị cáo Trung. Đồng thời, yêu cầu HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thêm các tình tiết có liên quan...

Những người thân của gia đình bị hại tại phiên Tòa

Trong buổi sáng, khi được HĐXX hỏi về mức yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng của gia đình bị hại, bà Nguyễn Thị Nga (mẹ Trung) cho biết, không đồng ý và yêu cầu HĐXX xem xét mức bồi thường theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phần tranh tụng, Chủ tọa phiên tòa đề nghị bị cáo Trung nói lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cao Trung không nói gì thêm. Sau 15 phút nghị án, Hội đồng xét xử ra thông báo sẽ tuyên án vào sáng ngày 15/10 tới.