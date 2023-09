Nhóm U60 từ Hưng Yên lên Sơn La móc túi du khách

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về tội trộm cắp tài sản, quy định tại điều 173, Bộ luật hình sự năm 2015.

3 người bị bắt gồm Nguyễn Thị Chung (SN 1967), Dương Thị Thu (SN 1964) và Nguyễn Lê Tảo (SN 1966) cùng trú tại thôn Bãi Sậy, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

3 đối tượng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, biết dịp nghỉ lễ 2/9, huyện Mộc Châu (Sơn La) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, các điểm vui chơi, hội chợ là nơi tập trung đông người, nên sáng 1/9, các đối tượng đã bắt xe taxi từ Hà Nội lên địa bàn huyện Mộc Châu với mục đích lợi dụng nơi tập trung đông người và lợi dụng sự sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác của người đi chơi để “móc túi” trộm cắp tài sản.

Khi phát hiện người dân có tài sản như điện thoại di động, ví tiền để trong túi áo, túi quần, ba lô..., các đối tượng sẽ áp sát tạo ra cảnh chen lấn để lợi dụng móc túi, sau đó nhanh chóng chuyển tài sản lấy được cho đồng bọn để tẩu tán. Tài sản mà nhóm đối tượng chiếm đoạt được là 7 chiếc điện thoại di động có tổng giá trị trên 17 triệu đồng.

Công an huyện Mộc Châu đã thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh, truy bắt cả 3 đối tượng khi nhóm đang trên đường tẩu thoát về Hưng Yên, thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.