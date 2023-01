Nửa tấn thịt heo bốc mùi trong cơ sở kinh doanh ở Bình Định 

Đội Quản lý thị trường số 4 vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thị xã An Nhơn kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Qua kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 500 kg thịt heo chứa trong nhiều thùng xốp đang trong giai đoạn phân hủy.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh (Ảnh Cục Quản lý thị trường Bình Định).

Qua kiểm tra cũng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh mặt hàng sản phẩm động vật nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định và đang kinh doanh mặt hàng sản phẩm động vật (heo) gồm thịt heo, xương heo, móng heo, tổng trọng lượng hơn 500 kg không có hóa đơn chứng từ kèm theo, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng hóa được phát hiện chứa trong 8 thùng xốp không có nhãn hàng hóa, không có dấu kiểm soát giết mổ, đang trong quá trình phân hủy và có mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.