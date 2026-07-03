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Tóm tắt
VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can sau khi phát hiện kho chứa 207 cá thể động vật hoang dã cùng nhiều bộ phận động vật quý hiếm bị vận chuyển, nuôi nhốt và tàng trữ trái phép.
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động vật hoang dã, Đắk Lắk, 207 cá thể, khởi tố, Công an Đắk Lắk, tê tê, rắn hổ chúa, kỳ đà vân, trăn gấm, bảo vệ động vật nguy cấp
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/phat_hien_kho.m3u8
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Từ khóa
động vật hoang dã, Đắk Lắk, 207 cá thể, khởi tố, Công an Đắk Lắk, tê tê, rắn hổ chúa, kỳ đà vân, trăn gấm, bảo vệ động vật nguy cấp
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2026-07/phat_hien_kho.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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