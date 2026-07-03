Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can sau khi phát hiện kho chứa 207 cá thể động vật hoang dã cùng nhiều bộ phận động vật quý hiếm bị vận chuyển, nuôi nhốt và tàng trữ trái phép.