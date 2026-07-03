Tóm tắt

VOV.VN - Sau phản ánh của người dân, Công an thành phố Đồng Nai triệu tập 16 thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên nhiều tuyến đường. Nhiều đối tượng chưa đủ tuổi lái xe, không có giấy phép và tái phạm.