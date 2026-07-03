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VOV.VN - Sau phản ánh của người dân, Công an thành phố Đồng Nai triệu tập 16 thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên nhiều tuyến đường. Nhiều đối tượng chưa đủ tuổi lái xe, không có giấy phép và tái phạm.
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quái xế, Đồng Nai, Công an Đồng Nai, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, triệu tập, thanh thiếu niên, vi phạm giao thông
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/quai_xe.m3u8
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Từ khóa
quái xế, Đồng Nai, Công an Đồng Nai, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, triệu tập, thanh thiếu niên, vi phạm giao thông
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2026-07/quai_xe.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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