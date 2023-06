Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ ở Lương Sơn, Hòa Bình

Thượng tá Bùi Viết Chiểu – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn ( Hòa Bình ) cho biết, Cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1979) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT tại Km 60 Quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn. Tổ công tác Đội CSGT – TT, Công an huyện Lương Sơn đã phát hiện Nguyễn Trung Hiếu trú tại xã Cao Dương điều khiển xe mô tô BKS 28G1 – 311.71 vi phạm an trật tự toàn giao thông.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Hiếu không chấp hành, điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Sau đó bằng công tác nghiệp vụ tổ công tác đã dừng được xe mô tô của Hiếu, lúc này Hiếu đã chửi bới, có thái độ chống đối. Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Thanh Cao đưa đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc. Trong quá trình làm việc, Hiếu đã tự cắn chảy máu tay rồi bôi máu, cào vào người 4 cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ; vẩy máu ra xung quanh, dùng tay đấm vào mặt các chiến sỹ làm 2 chiến sĩ bị thương. Trước thái độ chống đối của đối tượng, tổ công tác đã khống chế và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Nguyễn Trung Hiếu dương tính với ma túy loại heroin. Sau khi phát hiện đối tượng dương tính với ma túy và có hành vi chống người thi hành công vụ, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng ở huyện Lương Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, vụ án Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đang tiếp tục điều tra, củng cố trứng cứ, hồ sơ để khới tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật./.