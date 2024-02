Tạm giữ nghi phạm gây thương tích trong vụ đánh ghen tại Phú Yên

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích cho học sinh lớp 9

VOV.VN - Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt bị can, tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh, gây thương tích với học sinh lớp 9 ở thị trấn La Hà.