Thanh niên mang súng đạn đi trên đường bị công an phát hiện

Ngày 26/12, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ Kiều Hoàng Nam (SN 2006, ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh) có cất giấu 1 khẩu súng và gần 600 viên đạn bi khi di chuyển trên đường.

Nam và tang vật

Trước đó, vào chiều 24/12, Công an xã Đông Hòa nhận tin báo tại ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa xảy ra vụ việc đánh nhau nên cử cán bộ xuống hiện trường xác minh thông tin.

Nguyên nhân do ông T.V.L xảy ra mâu thuẫn với ông K.H.K. Bực tức, ông K điện thoại cho con ruột là Kiều Hoàng Nam đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn với ông L. Khi Nam đến, hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau bằng ghế. Được mọi người can ngăn, hai bên giải tán, không ai bị thương tích.

Sang ngày 25/12, Công an xã Đông Hòa phối hợp Công an xã Đông Thạnh mời Kiều Hoàng Nam tới làm việc thì phát hiện Nam đang điều khiển xe trên đường, trong người có giấu 1 khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại và 574 viên đạn chì. Nam khai đặt mua súng trên mạng với giá 7 triệu đồng khoảng 3 năm trước.

Hiện công an đang trưng cầu cơ quan chức năng giám định khẩu súng để xử lý theo quy định của pháp luật.