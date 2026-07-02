Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trên mạng xã hội, khởi tố và tạm giam 30 đối tượng, thu giữ hàng chục khẩu súng, gần 1.000 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.
Tags hiển thị
vũ khí quân dụng, Công an TP.HCM, chế tạo súng, mua bán súng, khởi tố 30 đối tượng, Facebook, súng quân dụng
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tp_hcm_triet_pha.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tp_hcm_triet_pha.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật