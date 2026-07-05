Tóm tắt

VOV.VN - Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng, tạm giữ 5 đối tượng và tiếp tục truy bắt kẻ liên quan.