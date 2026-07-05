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VOV.VN - Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng, tạm giữ 5 đối tượng và tiếp tục truy bắt kẻ liên quan.
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cá độ World Cup, đường dây cá độ, Công an Đà Nẵng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hơn 20 tỷ đồng
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/triet_pha_duong_day.m3u8
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Từ khóa
cá độ World Cup, đường dây cá độ, Công an Đà Nẵng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hơn 20 tỷ đồng
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2026-07/triet_pha_duong_day.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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