Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá ổ nhóm 9 đối tượng chuyên chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài để bán cho người chạy quảng cáo. Chỉ trong một tuần, nhóm này đã đánh cắp 64 tài khoản, thu giữ 41 bộ máy tính cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.