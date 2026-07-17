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VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá ổ nhóm 9 đối tượng chuyên chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài để bán cho người chạy quảng cáo. Chỉ trong một tuần, nhóm này đã đánh cắp 64 tài khoản, thu giữ 41 bộ máy tính cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.
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đánh cắp tài khoản Facebook, tài khoản Facebook xuyên quốc gia, Bắc Ninh, chiếm đoạt tài khoản Facebook, xâm nhập trái phép mạng máy tính
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https://vid.vov.vn/2026-07/triet-pha-nhom.m3u8
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Từ khóa
đánh cắp tài khoản Facebook, tài khoản Facebook xuyên quốc gia, Bắc Ninh, chiếm đoạt tài khoản Facebook, xâm nhập trái phép mạng máy tính
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2026-07/triet-pha-nhom.m3u8
Tác giả
Danh Thiết/VOV.VN
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