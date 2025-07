Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng tại Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng hình sự "cộm cán" có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng. Lực lượng trinh sát thu thập thông tin, tài liệu đưa 4 đối tượng vào diện theo dõi, giám sát.

Đối tượng “Trung AK” cùng tang vật thu giữ trong chuyên án.

Công an thành phố Đà Nẵng lập Chuyên án đấu tranh, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) thu thập thông tin về đối tượng, người vay và phương thức hoạt động của đường dây nay. Đến ngày 9/7/2025, Ban Chuyên án triệu tập 4 đối tượng đưa về cơ quan Công an làm việc gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991), trú phường Hòa Xuân; Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984), cùng trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Chuyên án thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 02 xe ôtô, 8 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của 3 đối tượng (Hiếu, Trung, Việt) là 230 triệu đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn thành phố. Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay từ 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay từ 10% đến 15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người vay hơn 1.000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.

Đấu tranh mở rộng Chuyên án, trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan, Ban Chuyên án phát hiện thêm 01 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố chứng cứ đề tiền hành khởi tổ vụ án, khởi tố bị can.