Triệu tập đối tượng nghi bỏ độc vào thức ăn học sinh ở Sơn La

Nóng 24h: Người chồng ở Khánh Hòa khai lý do đầu độc vợ con

VOV.VN - Làm việc với công an, người chồng khai do việc làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần, ông này đã mua khí CO về đầu độc cả gia đình, tuy nhiên ông Hải thoát chết.