Từ Hà Nội xuống Hải Phòng "diễn" màn bốc đầu xe phân khối lớn bị công an tạm giữ

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 2 nam thanh niên lái xe phân khối lớn "bốc đầu", đi tốc độ cao.